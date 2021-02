Recuperado de lesão, Cazares deve reforçar Corinthians contra o Flamengo

Por Estadão - Estadão 5

O técnico Vagner Mancini deve ter um importante reforço para o duelo do Corinthians contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. O meia Cazares está recuperado de lesão e tem boas chances de fazer parte da equipe titular no fim de semana.

Nesta quinta-feira, o equatoriano trabalhou com o grupo no gramado na atividade técnica comandada por Mancini somente com os atletas que não foram titulares no empate com o Athletico-PR, na noite de quarta.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Cazares voltou gradualmente aos trabalhos no fim de semana. Na quarta, participou de treino mais pesado no gramado. E, nesta quinta, mostrou estar em boas condições.

Antes de se machucar, há duas semanas, o meia vinha sendo um dos principais jogadores do Corinthians neste Brasileirão. Lesionado, ele foi desfalque nas partidas contra Bahia, Ceará e Athletico-PR. Ángelo Araos foi o seu substituto nesta sequência.

Outro que pode ser relacionado para o fim de semana é o zagueiro Jemerson. Ele se recuperou de um estiramento no joelho esquerdo e treinou normalmente nesta quinta. O defensor, contudo, deve ser apenas opção no banco de reservas no domingo.

A chance de ambos entrarem em campo no fim de semana será definida nesta sexta, quando Mancini deve comandar coletivo com todo o grupo disponível. O treinador vai escolher quem serão os substitutos do volante Gabriel e do meia-atacante Mateus Vital, que vão cumprir suspensão contra o vice-líder Flamengo.

Em oitavo lugar, com 49 pontos, o time paulista briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. No momento, o Corinthians está dentro da zona de classificação, que passou de G6 para G8 porque o Palmeiras foi campeão da competição sul-americana e também porque o rival e o Grêmio, ambos à sua frente na tabela, ainda vão decidir a Copa do Brasil, que concede ao campeão outra vaga na Libertadores.

