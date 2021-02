Ponte Preta confirma renovação dos contratos de defensores e atacante

Por Estadão - Estadão 6

Dando prosseguimento à formação do elenco que será comandado pelo técnico Fábio Moreno na disputa do Campeonato Paulista, a Ponte Preta confirmou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato com o lateral Yuri, o zagueiro Rayan e o atacante Wanderley.

Eles assinaram extensões até o final da próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série B, no qual os campineiros têm o acesso como grande objetivo, sendo que o centroavante segue tendo um vínculo por produtividade. Nos próximos dias, o zagueiro Ruan Renato, que vem treinando normalmente, terá a permanência oficializada.

Revelado pelo Botafogo e com passagem por Criciúma e Figueirense, entre outros, Yuri, de 25 anos, disputou 21 jogos pela Ponte Preta na temporada de 2020. Rayan, de 31, por outro lado, foi a campo em apenas sete oportunidades após defender a Ferroviária no último Paulistão. Revelado no próprio clube campineiro, Wanderley, de 32, fez seis partidas na última Série B.

Integrante do Grupo B do Campeonato Paulista ao lado de Ferroviária, São Bento e São Paulo, a Ponte Preta estreará em visita ao Novorizontino, em 28 de fevereiro, em horário que ainda será confirmado pela FPF.

