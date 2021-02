EUA precisa avançar para não ser superado por China em transportes, diz Biden

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 11, que teve um telefonema de duas horas com o presidente da China, Xi Jinping. Na Casa Branca, Biden comentou que tem uma boa relação com Xi, tendo passado “muito tempo” com ele na época em que era vice-presidente americano. Biden advertiu, porém, que seu país precisa avançar, ou será superado pelos chineses no setor de transportes.

Continua depois da publicidade

O líder americano disse que a China já possui uma indústria automotiva, mas tenta agora avançar para uma posição em que “acabe por ser a fonte de um novo modo para fornecer energia aos automóveis”, com investimentos de “bilhões de dólares” em transporte e meio ambiente.

“Se não nos mexermos, eles vão nos superar”, comentou a senadores e à vice-presidente, Kamala Harris.

Advertisement

Biden afirmou que há grandes iniciativas chinesas em transporte ferroviário.

Continua depois da publicidade

O presidente americano disse ainda que membros do Congresso americano podem ajudar a elaborar essa política do país sobre o setor.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].