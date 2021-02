Com covid-19, Müller desfalca o Bayern de Munique na final do Mundial de Clubes

Por Estadão - Estadão 5

O atacante Thomas Müller, do Bayern de Munique, está fora da decisão do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira, contra o Tigres, do México, no estádio Education City, em Doha, no Catar. A Fifa confirmou, horas antes do início da partida, que o jogador testou positivo para o novo coronavírus após exames realizados na quarta.

Müller será o segundo desfalque confirmado do time da Alemanha. Na quarta-feira, o zagueiro Jérôme Boateng foi liberado para voltar a Munique por problemas pessoais. A ex-namorada do jogador foi encontrada morta em Berlim, uma semana após o fim do relacionamento de 15 meses.

Por conta do protocolo de segurança contra a covid-19 elaborado pela Fifa e a autoridades sanitárias do Catar, o atacante foi isolado do elenco imediatamente em outro hotel, em Doha, após a confirmação do resultado, que só foi obtido após a realização de três testes.

Desde a chegada ao Catar, os jogadores do Bayern de Munique estão em protocolo de isolamento total no hotel Al Nessila, em Doha, e só têm contato com outras equipes participantes nas partidas. Além disso, só há permissão para deixar o hotel quando houver treinamentos. Os únicos que mantêm contato próximo com o elenco são os funcionários do estabelecimento.

Müller é o terceiro caso positivo do novo coronavírus no elenco do Bayern de Munique nas últimas semanas. Os meias Javi Martínez e Goretzka foram outros que se contaminaram, em janeiro.

