Bolsa de Hong Kong fecha em alta em meio a feriados em outras partes da Ásia

A Bolsa de Hong Kong fechou em alta moderada nesta quinta-feira, num pregão de meio período marcado por baixa liquidez em meio a feriados na China, no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan, onde ficam alguns dos principais mercados da Ásia. O Hang Seng subiu 0,45% hoje, a 30.173,57 pontos, sustentado por ações de tecnologia. Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, num dia de fraqueza quase generalizada. O S&P/ASX 200 caiu 0,10% em Sydney, a 6.850,10 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).

