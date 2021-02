Câmara rejeita destaque 2 ao projeto de autonomia, sobre objetivos do BC

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira o destaque 2 ao projeto de autonomia do Banco Central, cujo texto-base havia sido aprovado no período da tarde. O destaque, apresentado pelo PT, estabelecia como objetivo principal do BC perseguir a estabilidade financeira e o pleno emprego.

Continua depois da publicidade

Além disso, estabelecia que o presidente do BC precisaria apresentar, no Senado, a cada semestre, um relatório de atividade econômica e emprego.

Com a rejeição, continua valendo o que está registrado no texto-base aprovado: “O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços”.

Advertisement

Além disso, o texto estabelece que, “sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego”.

Continua depois da publicidade

Fabrício de Castro e Camila Turtelli

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].