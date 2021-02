China: vendas de carros dão salto anual de 25,7% em janeiro, o maior desde 2016

Por Estadão - Estadão 7

As vendas de carros na China deram um salto em janeiro ante um ano antes, quando o surto de coronavírus começou a prejudicar o maior mercado automotivo do mundo. No mês passado, as vendas aumentaram 25,7% ante janeiro de 2020, a 2,16 milhões de unidades, segundo dados publicados nesta segunda-feira pela associação chinesa de carros para passageiros (CPCA, pela sigla em inglês). Trata-se do maior avanço desde setembro de 2016. No começo de 2020, o fechamento do comércio motivado pela pandemia de covid-19 atingiu as vendas chinesas fortemente. Apenas em janeiro do ano passado, o tombo nas vendas foi de 20%. No fechamento de 2020, a queda foi de 7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

