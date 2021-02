Donovan Mitchell lidera e Jazz derrota Pacers para se manter na liderança da NBA

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Utah Jazz segue dominando a NBA nesta primeira metade da temporada regular. Na rodada de domingo, mesmo sem o armador titular Mike Conley, o time de Salt Lake City contou com uma grande atuação de Donovan Mitchell para derrotar fora de casa o Indiana Pacers por 103 a 95. Ele assumiu um pouco de tudo na parte ofensiva e terminou próximo de um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 27 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Continua depois da publicidade

Esta foi a 15.ª vitória nos últimos 16 jogos da equipe de melhor campanha da NBA no momento e líder da Conferência Oeste. No total são 19 triunfos em 24 jogos. No Leste, os Pacers acumularam a terceira derrota consecutiva, mas ainda seguem na quinta colocação.

Além de Mitchell, Bojan Bogdanovic, ex- jogador dos Pacers, também teve atuação de destaque, terminando com 18 pontos. Atrás dos dois, o pivô francês Rudy Gobert teve 16 pontos e 16 rebotes e Jordan Clarkson saiu do banco de reservas para registrar 17 pontos.

Advertisement

Também na briga pela liderança do Oeste e da NBA, o Los Angeles Clippers foi surpreendido em casa, no ginásio Staples Center, pelo Sacramento Kings, que venceu por 113 a 110. O time de Sacramento embalou a sua quarta vitória consecutiva, vencendo sete dos seu últimos 8 jogos, e deram ao rival de Los Angeles a sua primeira sequência de derrotas consecutivas na temporada, vindo de outra para o Boston Celtics na última sexta-feira.

Continua depois da publicidade

O time visitante contou com o brilho de DeAaron Fox para vencer. O armador marcou 36 pontos e contribuiu com sete assistências. Pelo lado dos Clippers, o destaque foi o coletivo. Com a ausência de Paul George, que está com uma lesão no pé direito, a equipe teve seus pontos vindo do banco de reservas. Lou Williams liderou em pontos, com 23, e mais cinco assistências.

Depois de bater os Clippers, os Celtics não repetiram uma boa atuação e caíram no domingo para o Phoenix Suns por 100 a 91, no Arizona. O time da casa se aproveitou dos desfalques de Jaylen Brown e Marcus Smart no rival e com excelente atuação coletiva conseguir a vitória.

Do quinteto inicial, quatro deles conseguiram dígitos duplos no duelo. Foram eles: Mikal Bridges com 19 pontos e nove rebotes, Devin Booker com 18 pontos e 11 assistências, além de sete rebotes, Deadre Ayton com 16 pontos e 11 rebotes e Chris Paul com 15 pontos.

Continua depois da publicidade

Confira a rodada de domingo da NBA:

Charlotte Hornets 119 x 97 Washington Wizards

Indiana Pacers 95 x 103 Utah Jazz

New York Knicks 103 x 109 Miami Heat

Phoenix Suns 100 x 91 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 110 x 113 Sacramento Kings

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Chicago Bulls x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.