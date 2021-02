Com Neymar só no 2º tempo, PSG derrota Olympique de Marselha

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Neymar voltou a jogar pelo Paris Saint-Germain neste domingo, após desfalcar o time na rodada passada do Campeonato Francês. Entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 no clássico com o Olympique de Marselha que levou sua equipe para a terceira colocação, na cola dos líderes.

Continua depois da publicidade

Foi o 100º encontro entre PSG e Olympique de Marselha na história. São 50 anos de rivalidade e boa vantagem para a equipe de Paris, agora com 45 vitórias, diante de 33 derrotas. “Le classique” ainda registra 22 empates.

Neymar perdeu alguns treinos na semana e o jogo de quarta-feira por causa de uma gastroenterite. Porém, se recuperou a tempo de viajar com a delegação para o clássico. Mas ficou como opção no banco de reservas, entrando apenas no segundo tempo, quando a vitória já estava definida.

Advertisement

O time francês necessitou de somente nove minutos para abrir o placar fora de casa. Mbappé arrancou e bateu na saída do goleiro. Aos 24, foi a vez de Icardi deixar sua marca. Em cabeçada, de costas.

Continua depois da publicidade

O retorno de Neymar é uma excelente notícia para o técnico Maurício Pochettino. No dia 16 de fevereiro, o PSG inicia o mata-mata da Liga dos Campeões diante do Barcelona. O primeiro confronto das oitavas de final ocorre na Espanha.

Antes, o PSG ainda entra em campo duas vezes, em duelos nos quais o brasileiro deve voltar a ser titular para recuperar o ritmo de jogo.

Com o triunfo no clássico, o PSG chegou aos 51 pontos. O líder Lille tem 54 após 2 a 0 na casa do Nantes, e o Lyon está com 52. Todos com 24 jogos disputados. O Olympique de Marselha segue para trás. Está em nono, com 33 pontos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.