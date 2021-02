BBB21: Carla Diaz vence a Prova do Anjo

Por Estadão - Estadão 17

Neste sábado, 6, Carla Diaz foi a primeira a completar o tabuleiro da Prova do Anjo, vencendo o desafio na segunda semana do Big Brother Brasil. A sister ganhou o poder de imunizar alguém e ainda levou R$ 5 mil, mais R$ 5 mil em prêmios do patrocinador.

Apenas oito pessoas foram sorteadas para participar da prova: Projota, Karol Conká, Juliette, Lucas Penteado, Pocah, Fiuk, Carla Diaz e Arcrebiano.

Tiago Leifert explicou as regras do jogo: “Cada um de vocês tem como peão um frasco. Para se movimentar no jogo, vocês vão utilizar um plinko. Mas o que é um plinko, Tiago? É esse brinquedinho de vidro aí na frente. Você vai jogar uma bolinha, ela vai caindo e aí você tem quantas casas você vai andar. Uma, duas ou três. Conforme vocês forem andando pelo tabuleiro, vocês terão que obedecer as indicações no percurso. E o melhor, vocês vão encontrar prêmios. Quem vencer a prova é o novo Anjo, acumula os prêmios que conquistou ao longo do percurso e ainda ganha mais R$ 5 mil”.

Ao vencer a Prova do Anjo, Carla Diaz elege a dupla que vai cumprir o Castigo do Monstro: Lucas Penteado e Gilberto. “Abelha e flor. Os dois castigados ficarão o tempo todo vestidos como uma abelha e uma flor. A abelha vai carregar sempre uma colmeia, enquanto a flor vai levar um regador. Ao ouvir o sinal do Monstro, a flor deverá ir para a sua base no gramado, exibindo toda a sua beleza. Já a abelha deverá passear alegremente em torno da flor. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no Vip vai para a Xepa”, leu a atriz.

