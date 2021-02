Volpi retorna e São Paulo aproveita 'folga' para treinar e tentar reagir

Por Estadão - Estadão 8

Os últimos dias foram bem movimentados no São Paulo. Teve a demissão do técnico Fernando Diniz, o início da busca por um novo treinador, o clima tenso com a torcida e a venda de Brenner ao futebol norte-americano. Com o jogo com o Palmeiras adiado, pelo Brasileirão, o time do Morumbi agora aproveita a semana de “folga” para colocar as coisas em ordem.

Dentre as novidades, vale o destaque para a volta de Tiago Volpi. Especulações sobre uma eventual insatisfação do goleiro tomaram conta das redes sociais, mas o jogador deixou de participar dos últimos dois treinos devido a problemas físicos. Agora, o camisa 1 está de volta.

Com seu próximo compromisso apenas na próxima quarta-feira, contra o Ceará, no estádio do Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão, o São Paulo optou por não perder tempo e contou com atividades neste sábado. O técnico interino Marcos Vizolli pouco mudou na equipe que já vinha treinando. A novidade, além da volta de Volpi, deve ser Pablo, que retoma a condição de titular após a saída de Brenner.

Ainda sem treinador, o São Paulo segue com nomes cotados, mas ainda sem uma aproximação concreta. O nome especulado mais recente foi o de Hernan Crespo, que comanda o Defensa y Justicia, da Argentina. Foi ventilado que o ex-jogador já teria acordo verbal com o clube tricolor. No entanto, até o momento, nenhum contato foi feito e a busca por um novo comandante ainda continua.

