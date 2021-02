Inter faz 2 a 0 na Fiorentina e ultrapassa Milan no topo do Italiano

Por Estadão - Estadão 8

O Campeonato Italiano fechou a sexta-feira com novo líder. A Inter de Milão manteve o ótimo desempenho recente contra a Fiorentina e dorme no topo da competição. Mesmo atuando longe de casa, os comandados de Antonio Conte foram melhores e souberam aproveitar as chances na vitória por 2 a 0.

Barella e Perisic anotaram os gols que levaram a Inter aos 47 pontos, um a mais que o Milan. O rival de Milão joga no domingo, no San Siro, contra o Crotone, e precisará do resultado positivo para resgatar a liderança. Até lá, a Inter festeja.

O triunfo em Florença começou a ser construído em um escanteio pela esquerda. Após cobrança curta, a bola chegou ao jovem Barella, perto do círculo de área. Ele ajeitou e mandou um chutaço, indefensável, aos 31 minutos do jogo.

O segundo gol surgiu de uma bela trama pela direita. Hamiki veio desde a defesa trocando passes e, da linha de fundo, serviu Perisic, que só teve o trabalho de desviar às redes da Fiorentina. Desse modo, bem postada e com a ótima vantagem no marcador, a Inter praticamente selou a vitória com 16 minutos da segunda etapa. Restou apenas administrar o triunfo e jogar a pressão para o lado vermelho e preto de Milão.

Desde a temporada de 2016/2017 que a Fiorentina não consegue superar a Inter. Com mais um tropeço, segue em posições intermediárias do Italiano. Com 22 pontos, está no 12.° lugar.

