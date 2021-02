Felipe Melo revela como orienta garotos do Palmeiras: 'Chego na porrada também'

Por Estadão - Estadão 3

Aos 37 anos, sendo quatro no Palmeiras, o volante Felipe Melo se prepara para viver o principal momento da passagem pelo clube. O jogador contou nesta sexta-feira que aguarda a estreia no Mundial de Clubes, no Catar, com atenção especial aos garotos recém-promovidos da base, a quem destina orientação especial. O jogador revelou que com conselhos, broncas e até entradas duras nos treinos, procura passar um pouco da experiência.

O Palmeiras levou ao Catar jogadores como Danilo, de 19 anos, Gabriel Menino, de 20, Patrick de Paula, de 21, e Gabriel Veron, de 18. Felipe Melo é o mais experiente do elenco e por causa dos 12 anos de futebol europeu, se sente em condições de ajudar os mais novos a lidar com a pressão de disputar um Mundial. A estreia do time será no próximo domingo, contra o Tigres, do México.

“(Eu ajudo com) Conselho, conversas e, desculpa o palavreado, ,a porrada também. Quando digo isso, é porrada dentro de campo, chegar junto, cobrar isso faz parte. Tenho 37 anos e muitas pessoas que passaram pela minha vida e deram tapinhas nas costas, foram pessoas que tentaram de tudo para acabar com os meus sonhos”, disse. “Nós cobramos desses atletas porque gostamos deles, queremos que atinjam o máximo na carreira deles. Quero exercer um papel para ajudar o time”, completou.

O elenco palmeirense está no Catar desde quarta-feira. A presença no Mundial coincide com os quatro anos da chegada de Felipe Melo ao Palmeiras. Ele é um dos jogadores mais antigos do clube. O volante relembrou nesta sexta o quanto foi difícil trocar a Europa pelo futebol brasileiro, mas refletiu ter sido uma mudança benéfica para a sua carreira e até para a sua família.

“Valeu a pena ter largado toda uma vida de sucesso na Europa em um grande clube como a Inter, com a família estruturada em Milão e começar do zero no Brasil em um clube tão estruturado como o Palmeiras. Foi uma das decisões mais certas da minha vida”, disse o volante. Capitão do time na conquista do Campeonato Paulista de 2020, Felipe Melo deve começar o jogo de domingo no banco de reservas.

