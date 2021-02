Atlético-MG segue reforçando elenco e anuncia o lateral-esquerdo Dodô

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Atlético-MG ainda tem mínimas chances de conquistar o título do Brasileirão. Mas parece com a cabeça na próxima temporada e segue anunciando reforços. Depois de Hulk e de ficar próximo do acerto com o argentino Nacho Fernández, agora o clube oficializou a contratação do lateral-esquerdo Dodô, revelado pelo Corinthians e com passagens pelo rival Cruzeiro e pelo Santos.

Continua depois da publicidade

“O Galo acerta contratação do lateral-esquerdo Dodô até dezembro de 2023!”, anunciou os mineiros em suas redes sociais. Feliz com o acerto, o jogador festejou a sua nova casa. “Muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Não vejo a hora de estar em campo. Um grande abraço à nação Atleticana”, afirmou um empolgado reforço, já com a camisa alvinegra. “O Galo é Dodô.”

Desde o fim do ano passado que o Atlético-MG vem flertando com o lateral, presente na campanha do rebaixamento do Cruzeiro, em 2019, que rescindiu na Justiça e que fechou um acordo para receber os atrasados. Mas só agora houve um acerto. O rival de Belo Horizonte foi o último clube de Dodô, de 28 anos, que necessitará de um forte trabalho de readequação física, pois não atuou em 2020.

Advertisement

Ele chega para “fazer sombra” a Guilherme Arana, dono da posição e sem um rival no banco de reservas. A chegada de Dodô pode até reforçar as ideias de Jorge Sampaoli de utilizar o atual titular no meio-campo, formando uma forte parceria pela esquerda com Keno, hoje lesionado.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.