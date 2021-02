Monteiro estreará contra eslovaco no Aberto da Austrália; Djokovic tem chave dura

Por Estadão - Estadão 5

Os principais tenistas do mundo conheceram nesta sexta-feira seus adversários de estreia no Aberto da Austrália. Número 1 do Brasil, Thiago Monteiro vai estrear contra o eslovaco Andrej Martin. O líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic, terá pela frente uma chave mais dura que o espanhol Rafael Nadal.

Em boa fase, Monteiro vai encarar o atual 102º do ranking. Número 83 do mundo e único representante do País nas chaves de simples em Melbourne, o tenista do Brasil já enfrentou e venceu o rival em 2019, num torneio de nível Challenger, no Chile. Se confirmar o bom momento, o brasileiro pode encarar na segunda rodada o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número sete do primeiro Grand Slam da temporada.

Entre os favoritos, Djokovic é quem terá mais trabalho para chegar ao título. O número 1 do mundo estreará contra o experiente francês Jeremy Chardy. Depois, na sequência, pode enfrentar os jovens americanos Frances Tiafoe e Taylor Fritz. Nas oitavas de final, um forte candidato a ser seu rival é o canadense Milos Raonic.

Em seguida, poderá cruzar com o alemão Alexander Zverev, finalista do último US Open, e o austríaco Dominic Thiem, campeão do Grand Slam americano, na semifinal. Na decisão, o adversário mais esperado é Nadal.

O espanhol, por sua vez, deve ter uma primeira semana de competição mais tranquila. Sua estreia será contra o sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open de 2019. Depois, pegará um adversário vindo do qualifying. Em seguida, poderá cruzar com o britânico Daniel Evans e com o italiano Fabio Fognini.

O adversário mais complicado só deve aparecer nas quartas de final. O grego Stefanos Tsitsipas é o principal candidato. Na semifinal, pode aparecer o russo Daniil Medvedev. E, na decisão, Djokovic, recordista de títulos do Aberto da Austrália, com oito troféus.

No feminino, a número 1 do mundo, a local Ashleigh Barty, vai ficar no mesmo lado da chave da americana Sofia Kenin, atual campeã. Tem ainda a experiente belarussa Victor Azarenka, dona de dois títulos na Austrália, e a ucraniana Elina Svitolina.

A outra chave será a mais equilibrada, com estrelas como a americana Serena Williams e a japonesa Naomi Osaka, além da romena Simona Halep e da checa Petra Kvitova.

