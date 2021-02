FGV: IGP-DI de janeiro acelera a 2,91%, ante 0,76% em dezembro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 2,91% em janeiro, após um avanço de 0,76% em dezembro de 2020, informou nesta sexta-feira, 5, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 26,55% em 12 meses. Em 2020, o IGP-DI fechou com alta de 23,08%.

Continua depois da publicidade

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve elevação de 3,92% em janeiro ante uma alta de 0,68% no mês anterior. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,27% em janeiro, após o avanço de 1,07% em dezembro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,89% no mês passado, depois da alta de 0,70% em dezembro.

O período de coleta de preços para o índice de janeiro foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Advertisement

IPAs

Continua depois da publicidade

Os preços dos produtos agropecuários no atacado mensurados pelo IPA Agrícola subiram 3,25% em janeiro, depois de uma queda de 4,46% em dezembro de 2020, dentro IGP-DI. Já os produtos industriais, medidos pelo IPA Industrial, avançaram 4,20% em janeiro, ante aumento de 2,97% em dezembro.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram alta de 0,79% em janeiro, ante um avanço de 1,62% em dezembro.

Os preços dos bens intermediários subiram 2,88% em janeiro, após aumentarem 1,60% em dezembro. Os preços das matérias-primas brutas registraram avanço de 7,29% no mês passado, depois do recuo de 0,81% anteriormente.

Continua depois da publicidade

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna (IPC-DI) de janeiro subiu 0,27%, após a elevação de 0,34% registrada em dezembro de 2020.

O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 2,85% no acumulado em 12 meses até janeiro.

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.