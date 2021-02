Com gol de brasileiro, Chelsea supera Tottenham e vence clássico fora de casa

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Com gol do brasileiro Jorginho, o Chelsea levou a melhor no clássico londrino, nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, bateu o Tottenham por 1 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Foi a segunda vitória consecutiva dos visitantes, sob o comando do técnico Thomas Tuchel há nove dias.

Continua depois da publicidade

O triunfo fez o Chelsea superar o próprio Tottenham na tabela e se aproximar dos primeiros colocados. Com 36 pontos, é o sexto colocado. Antes líder do Inglês, a equipe de José Mourinho acumula a terceira derrota seguida e agora figura apenas no oitavo posto, com 33 pontos.

Com Jorginho e Thiago Silva entre os titulares, o Chelsea dominou com folga o primeiro tempo. Os visitantes tinham maior posse de bola, chegavam mais ao ataque e criavam as melhores oportunidades. Em uma delas, Timo Werner foi derrubado dentro da área. Jorginho cobrou o pênalti no canto e marcou o único gol da partida.

Advertisement

Do outro lado, o Tottenham tentava repetir a estratégia que deu certo no início do Inglês: atuava de forma recuada, esperando uma brecha para contra-ataques em muita velocidade. Mas a tática, já absorvida pelos rivais, foi sabotada pela ausência de Harry Kane, machucado. Son atuava ao lado do brasileiro Carlos Vinícius no ataque, sem maior poder de fogo.

Continua depois da publicidade

Controlando a partida até com certa facilidade, o Chelsea foi surpreendido somente nos 15 minutos finais, quando o Tottenham elevou o nível e passou a buscar o ataque com mais frequência, já com Lucas Moura em campo. Os anfitriões, contudo, desperdiçaram boas chances em sequência e não conseguiram arrancar o empate nos minutos finais.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.