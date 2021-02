Cuidado para o cérebro não sabotar a dieta

Por Estadão - Estadão 9

Muitos ainda relacionam dieta com estética. Entretanto, o excesso de peso está relacionado com o aparecimento de possíveis problemas de saúde. Por isso, é necessário um acompanhamento constante com o médico para avaliações periódicas. Para quem deseja perder alguns quilos, porém, a tarefa pode não ser tão fácil. Afinal, em alguns casos, o cérebro é capaz de sabotar a missão.

Para entender melhor isso, basta avaliar algumas situações do dia a dia: afogar as mágoas em um pote de sorvete, comemorar alguma conquista com uma barra de chocolate, atacar a geladeira de madrugada. Estas e outras ações relacionadas com o lado emocional prejudicam quem luta para perder peso.

Orientação

Estas situações podem estar relacionadas com estresse e ansiedade, mas também poder ser apenas hábitos. Entretanto, somente um profissional poderá apresentar um diagnóstico exato sobre o problema.

Independentemente disso, algumas dicas também podem ajudar. Mantenha os pensamentos em ordem. Reflita se aquela vontade de comer é momentânea, fluxo de algo que já venha acontecendo. Em resumo: tente identificar se está “descontando” alguma situação na comida.

Busque trabalhar a mudança de comportamento. Para quem não possui o costume de praticar atividade física, por exemplo, tente fazer caminhadas. Troque também o elevador pelas escadas. Os resultados das mudanças vão motivar e ajudar a evitar sabotar a dieta.

Lembre-se ainda de consultar um médico especializado para uma avaliação geral. Comente também com o profissional sobre possíveis hábitos que sabotam a dieta.

Júnior Batista

