Bolsonaro: "iniciamos novo capítulo" no País após abertura do ano legislativo

Após a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi às redes sociais comemorar o novo ciclo do Legislativo. Bolsonaro, que atuou particularmente pela candidatura de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara, comemorou a retomada das atividades parlamentares como “um novo capítulo” para o País e disse que agora existe “uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil”.

O presidente destacou a dificuldade que tem encontrado na condução de seu governo nos últimos anos. Segundo o mandatário, “não é fácil reconstruir um país destruído ao longo de décadas”. Sem citar o agora ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), Bolsonaro afirma que “quem deveria ter trabalhado ao nosso lado para levar adiante o projeto escolhido nas urnas em 2018 decidiu, de forma egoísta, sabotar o próprio país e o próprio povo, mesmo em meio a uma pandemia”.

Com os candidatos do governo eleitos para o comando da Câmara e do Senado – na liderança de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) -, Bolsonaro classifica o atual cenário como um “momento histórico”. Apesar da acusação de o governo ter liberado R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais, como revelou o Estadão, o chefe do Executivo diz que o novo capítulo coloca “o País, e não mais interesses pessoais, no coração de cada decisão tomada”.

Sob a proposta de reforma administrativa que permeou a campanha presidencial de Lira, Bolsonaro afirma que “é preciso apenas coragem para levar adiante as mudanças e os valores brasileiros”. Segundo ele, os pilares da nação são “Soberania, Liberdade, Fé e Família”.

Bolsonaro finaliza sua manifestação nas redes reafirmando o discurso de que se sente honrado em presidir o País “e deixar um legado para as próximas gerações”. Por fim, conclui a mensagem com o slogan de seu governo: “Brasil acima de tudo; Deus acima de todos!”

Matheus de Souza e Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

