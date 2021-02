Diagnóstico tardio prejudica tratamentos urológicos

Por Estadão - Estadão 8

Muitos homens costumam negligenciar as consultas periódicas ao médico para a realização de exames de rotina, seja por descuido ou até mesmo por preconceito. O descaso com a saúde, porém, pode causar problemas graves. Afinal, prevenir e identificar rapidamente determinados problemas fazem toda a diferença.

Segundo levantamentos, 23% dos tumores malignos que atingem os homens estão relacionados com problemas urológicos. Além da próstata, os casos incluem bexiga, rins e o pênis.

Alerta

Levantamento do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo avaliou os principais questionamentos e mitos entre os homens sobre o diagnóstico da doença. De acordo com o estudo, muitos pacientes apresentam falta de informação com relação às doenças e também sobre as formas de prevenção.

Além da idade e da hereditariedade, alguns hábitos são prejudiciais para a saúde. Na lista, fumar e o excesso de bebida alcoólica são fatores que favorecem o aparecimento dos problemas. A má alimentação também faz parte dos vilões.

Para se proteger contra os tumores é importante manter hábitos saudáveis, com uma alimentação saudável e equilibrada, assim como a prática regular de atividade física. Além disso, é muito importante consultar um médico especializado periodicamente para a realização dos exames necessários. Com o diagnóstico do problema na fase inicial, fica mais fácil combater a doença.

