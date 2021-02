'BBB21': Kerline é a 1ª eliminada em 2021 e sai do 'Big Brother'

Por Estadão - Estadão 13

Kerline foi a primeira eliminada do “BBB 21” no Paredão desta terça-feira, 2. A modelo cearense saiu do Big Brother com 83,5% dos votos, após disputar a berlinda com Rodolffo e Sarah, que permanecem na casa. Na primeira festa do Big Brother em 2021, ela se desentendeu com Lucas Penteado, que tentava se passar por “cupido” entre os participantes. Kerline também recebeu um emoji de “cobrinha” de Fiuk no Queridômetro durante o primeiro dia do ator na casa.

Sua indicação ao Paredão foi direta: escolhida pelo líder Nego Di, não pôde disputar sequer o Bate-Volta. “Tem muita gente que eu votaria, mas não posso votar imunes”, justificou o humorista na hora do voto. “Não consigo neste momento ser desleal com o meu sentimento e não tenho como não indicar a Kerline. Não tenho treta com ninguém, não tenho briga com ninguém, mas foi a única pessoa que realmente não me aproximei de verdade, não troquei uma ideia”, concluiu.

