Com festa e aglomeração da torcida, Palmeiras embarca para o Mundial no Catar

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Os jogadores do Palmeiras embarcaram na noite desta terça-feira para a disputa do Mundial de Clubes no Catar. O elenco deixou São Paulo por volta das 23h15, após ser festejado por torcedores que se aglomeraram na porta da Academia de Futebol e nos arredores do Aeroporto de Guarulhos. A viagem terá cerca de 15 horas de duração até Doha.

Continua depois da publicidade

A maior concentração de palmeirenses se deu na região do aeroporto. Lá, para receber o ônibus, torcedores fizeram festa com bandeiras de torcidas organizadas e sinalizadores, saudando o time que se garantiu no Mundial no último sábado, ao vencer o Santos na decisão da Libertadores, no Maracanã.

Embora só 23 atletas possam ser inscritos e utilizados no Mundial de Clubes, o Palmeiras optou por levar 28 jogadores ao Catar. Isso aconteceu porque mudanças na relação podem ser realizadas até 24 horas antes do jogo de estreia por causa de lesões.

Advertisement

A lista de suplentes do Palmeiras conta com Renan, Esteves, Wesley e Gabriel Silva. O 28.º jogador a viajar é o atacante Breno Lopes, que não pôde ser inscrito pelo clube no Mundial por ter sido contratado após o fechamento da janela internacional de transferências. Em novembro, mês em que o atacante chegou ao clube, apenas negociações nacionais eram permitidas. E foi dele o gol do título da Libertadores, no último sábado.

Continua depois da publicidade

O dia foi intenso para o Palmeiras, que, com um time reserva, empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida, o elenco foi para o CT do clube, onde jantou e fez os últimos preparativos antes da ida ao aeroporto. No caminho, deu adeus aos torcedores do clube.

Em Doha, a equipe ficará em um luxuoso hotel de cinco estrelas, a cerca de 15 minutos do estádio da semifinal do torneio, o Education City. A final será disputada no mesmo local.

O Palmeiras estreia neste domingo, às 15 horas (de Brasília), na semifinal, contra o vencedor do confronto entre Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Tigres, do México, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Continua depois da publicidade

Confira a lista de relacionados do Palmeiras para a viagem ao Catar:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre.

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña.

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic.

Meio-campistas: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima.

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Verón.

Suplentes: Renan, Esteves, Wesley, Gabriel Silva e Breno Lopes.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.