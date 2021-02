Sevilla elimina o Almería e garante vaga para disputar a semifinal da Copa do Rei

Por Estadão - Estadão 14

O argentino Lucas Ocampos foi o autor do gol que garantiu o Sevilla nas semifinais da Copa do Rei, após vitória, por 1 a 0, sobre o Almería, equipe da segunda divisão espanhola, nesta terça-feira, no estádio Mediterrâneo.

Ocampos marcou, aos 22 minutos do segundo tempo, de cabeça, após cruzamento de Suso Fernández. Com a vitória, o time de Sevilha volta a ficar entre os quatro primeiros da competição, o que não ocorria desde 2018, quando perdeu a final para o Barcelona.

O Almería, que atuou em casa, foi a única equipe fora da primeira divisão a permanecer na disputa da competição, após eliminar Alavés e Osasuna, que estão na elite do país. Atualmente, o time é o terceiro colocado na segunda divisão espanhola.

Quarto colocado do Espanhol, com 39 pontos, um a menos que Barcelona e Real Madrid, e 11 atrás do líder Atlético de Madrid, o Sevilla, cinco vezes campeão da Copa do Rei, somou a sexta vitória consecutiva.

Nesta quarta-feira, será a vez do Barcelona entrar em campo para visitar o Granada, enquanto o Levante será o anfitrião no duelo com o Villarreal. O último jogo das quartas de final será na quinta-feira, quando o Bétis, em Sevilha, vai receber o Athletic Bilbao.

Estadao Conteudo

