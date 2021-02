Vacinômetro registra 508.422 mil pessoas imunizadas no Estado de São Paulo

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Até as 19h desta terça, 2, o Vacinômetro havia registrado 508.422 pessoas imunizadas contra o coronavírus no Estado de São Paulo. A ferramenta, criada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, passou também a divulgar o número de vacinas aplicadas por município.

Continua depois da publicidade

As cidades que registram os maiores números de vacinados até o momento são a capital paulista, Campinas, São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto. A plataforma digital é alimentada pela “Vacivida”, uma ferramenta para monitorar toda a campanha de vacinação no Estado.

Igor Soares, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.