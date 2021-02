Palmeiras domina seleção da Libertadores com seis jogadores

Por Estadão - Estadão 13

Campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras também dominou a seleção da competição. O time paulista teve 6 dos 11 jogadores que compõem o time ideal do torneio, divulgado pela Conmebol. São eles: o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Viña, o meio-campista Gabriel Menino e os atacantes Luiz Adriano e Rony.

A elecao também contou com três jogadores que disputaram a Libertadores pelo Santos, derrotado na decisão pelo Palmeiras por 1 a 0, sábado, no Maracanã, com o gol marcado nos acréscimos por Breno Lopes.

Foram eles: o zagueiro Lucas Veríssimo, que foi negociado com o Benfica, e os atacante Soteldo e Marinho, que no sábado havia sido eleito o melhor jogador da competição em uma votação popular, recebendo um anel com pedras preciosas. Ele concorria com Soteldo, Weverton e Rony, todos presentes na seleção.

O time ideal ainda com dois argentinos, sendo um de cada time semifinalista da Libertadores.São eles: o lateral-direito Montiel, do River Plate, e o atacante Tevez, do Boca Juniors.

Assim, a seleção da Libertadores ficou composta com: Weverton (Palmeiras); Montiel (River Plate), Lucas Veríssimo (Santos), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Matías Viña (Palmeiras); Gabriel Menino (Palmeiras), Soteldo (Santos), Marinho (Santos) e Rony (Palmeiras); Luiz Adriano (Palmeiras) e Tevez (Boca Juniors).

