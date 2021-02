Rio inicia campanha de vacinação geral em idosos

Por Estadão - Estadão 6

A cidade do Rio iniciou nesta segunda-feira a vacinação geral de idosos. O processo está sendo feito de maneira segmentada, de acordo com a idade. Neste primeiro dia, foram vacinadas pessoas com 99 anos ou mais.

No posto de saúde de Copacabana, até o início da tarde cerca de 20 idosos haviam sido vacinados, segundo funcionários do local. Não houve formação de filas para a vacina, mas havia bastante gente esperando atendimento junto à farmácia local.

Na Barra da Tijuca, uma senhora de 106 anos recebeu uma dose da CoronaVac. De acordo com a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, que ajudou no transporte da idosa, Maria da Conceição Martins chegou à Clínica da Família com uma hora de antecedência e estava ansiosa pela vacina.

“Renovamos hoje a esperança com a Dona Maria. Ela não queria ir embora e recusou ajuda de uma cadeira de rodas. O trabalho da secretaria de buscar o idoso em casa e trazê-lo até a clínica mais próxima está sendo gratificante”, disse o secretário Junior da Lucinha.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

