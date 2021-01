Vistoria técnica aprova espaço que abrigará o Samu 192 de Atílio Vivácqua

Por Redação - Redação 19

Foi cumprida, nesta quarta-feira (20), mais uma etapa para a implantação do Samu 192 em Atílio Vivácqua, viabilizada por meio da ampliação do Programa Samu para Todos, do Governo do Espírito Santo.

Durante a manhã, a equipe responsável do Consórcio CIM Polo Sul de gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência visitou o anexo do Hospital Municipal Drª Andrea Canzian Lopes, no bairro Niterói, onde funcionará a unidade local.

A secretária municipal de Saúde, Marcia Passabom Cristo, e um grupo de servidores acompanharam a vistoria técnica, a partir da qual foram avaliadas e, então, aprovadas as adequações exigidas para o funcionamento do Samu 192.

“Agora, o consórcio está em processo de contratação dos profissionais para atuarem em nossa futura unidade, que, no prazo médio de dois meses, deve estar pronta para começar a atender”, explica Marcia.

Sobre o serviço

O Samu 192, que faz parte da Rede de Urgência e Emergência do Estado, funciona 24 horas, por meio de orientações e do envio de unidade móvel e equipe capacitada para a realização do atendimento. Seu objetivo é prestar socorro à população em casos de risco à vida, realizando atendimentos em residências, locais de trabalho e vias públicas.

