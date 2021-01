Veja a quantidade de vacina contra Covid que cada cidade do ES recebeu

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 86

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), deu início nesta ça-feira (19) à distribuição das doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19). O Estado recebeu um total de 101.320 doses, oriundas pelo Ministério da Saúde. A Sesa encaminhou às doses da CoronaVac, do Instituto Butantan, às Regionais de Saúde para imunização da população-alvo desta primeira etapa.

As doses da vacina foram distribuídas nos seguintes quantitativos: 2.651 para Região Norte (São Mateus), 4.796 para Região Sul (Cacheiro de Itapemirim), 7.029 para Região Central (Colatina) e 17.260 para Região Metropolitana (Vitória).

As Regionais Sul e Central receberam as doses no final da manhã desta terça (19). Para a Central, os municípios seguirão um cronograma para a retirada com previsão de que todas as cidades recebam as doses até o final de quarta-feira (20). Já na Região Sul, todos os municípios já realizaram a retirada na Regional, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda nesta manhã foram distribuídas as doses de Vitória, Cariacica e Serra. O município de Vila Velha fez um pedido especial e foi até a sede da Vigilância em Saúde, na Capital, para retirar suas doses. Os demais municípios que compõem a Região Metropolitana deverão retirar as doses diretamente na Rede de Frio, da Sesa.

Veja a quantidade de vacina que cada cidade do ES recebeu clicando aqui!

