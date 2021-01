“Vamos trabalhar dia e noite para reconstruir Calçado”, diz Cuíca sobre maratona de reuniões com servidores

Por Redação - Redação 31

O prefeito de São José do Calçado, Cuíca, começou o ano se reunindo com a equipe que vai compor o governo municipal. A maratona de reuniões começou já no domingo (03) e continuam pela segunda-feira (04). Na pauta, discutida com secretários e servidores municipais, está a elaboração e execução de estratégias e prioridades para a cidade.

“Vamos rever e renegociar os contratos em vigor, reduzir as despesas de combustíveis, energia elétrica, água e telefonia; realizar a compra de medicamentos, entre outras ações. Vamos trabalhar dia e noite para reconstruir São José do Calçado”, confirmou o prefeito Cuíca.

