Validação de matrículas e rematrículas nas escolas municipais de Cachoeiro começa nesta segunda (1º)

A partir de segunda-feira (1º), as escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim receberão a documentação necessária para a confirmação de rematrículas, matrículas de encaminhamento e matrículas novas para o ano letivo de 2021.

Para se atualizar sobre o status do pedido, pais e responsáveis pelos estudantes devem acessar o Portal do Aluno (prefeitura.cachoeiro.es.gov. br/educaci/portalaluno). É importante ressaltar que o atendimento da solicitação se dará de acordo com os números de vagas disponíveis nas unidades escolhidas. As vagas são preenchidas segundo a ordem de classificação gerada pelo sistema.

Depois de verificar os resultados, os responsáveis pelos estudantes que solicitaram rematrícula deverão comparecer à unidade de ensino, portando as cópias dos seguintes documentos: Cartão de Vacinação atualizado e acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; CPFs do responsável e do estudante e laudo médico atualizado (para alunos com deficiência). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), cerca de 16 mil solicitações de rematrículas foram realizadas.

Já os que fizeram o pedido de matrícula de encaminhamento e matrícula nova precisam levar as cópias da certidão de nascimento do estudante; comprovante de escolaridade – histórico escolar ou declaração da unidade de ensino de origem (exceto para os interessados à vaga na educação infantil); cartão de vacina atualizado e acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; CPFs do responsável e do estudante; comprovante de residência atualizado (somente conta de energia) e laudo médico atualizado (para alunos com deficiência). Mais de 3.900 matrículas novas foram pedidas para o ano letivo de 2021.

“Todas as escolas estão preparadas para receber os responsáveis pelas matrículas, zelando pelo cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19. Pedimos que as famílias não deixem de comparecer para efetivar o procedimento”, ressalta a secretária de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

