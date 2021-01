Vagas em Cachoeiro: inscrições para estágio na Suzano termina nesta quarta (26); saiba como participar

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 71

A Suzano encerra nesta quarta-feira (27) as inscrições para seu programa de estágio técnico. Os interessados podem se candidatar por meio da plataforma https://jobs.kenoby.com/estagiotecnico. São 150 oportunidades para todo o país e, no Espírito Santo, há vagas para Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz. O processo de seleção será online e terá entre suas etapas apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.

O programa, batizado de Plante o Futuro, é voltado para jovens que tenham 18 anos ou mais. É preciso estar cursando o nível técnico no período noturno em áreas como papel e celulose, química, segurança do trabalho, logística, manutenção mecânica, manutenção elétrica e áreas correlatas. Os candidatos precisam ter disponibilidade de horário integral.

Os selecionados atuarão principalmente na área operacional industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação e utilidades, além dos setores de qualidade, logística, segurança do trabalho, Centro de Serviços Suzano, facilities, bem como as áreas operacionais da área florestal, com foco em logística.

Além de um plano de desenvolvimento, os candidatos selecionados terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

“Nosso principal objetivo é investir nos jovens talentos preparando-os para uma carreira operacional na Suzano, ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento das comunidades locais de modo que consigamos aumentar o aproveitamento interno e, consequentemente, formar um banco de talentos para sucessão imediata”, salienta Ana Paula Giacomin, gerente executiva de Gente e Gestão da Suzano.

