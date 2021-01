Usuário de drogas é preso após roubar malote em posto de combustíveis de Mimoso do Sul  

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 69

Um usuário de drogas, de 28 anos, foi preso neste sábado (23), após ser identificado pelas câmeras de videomonitoramento de um posto de gasolina, que fica no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul. O suspeito arrombou o estabelecimento durante a madrugada e levou um malote contendo R$ 2,3 mil.

Um dos proprietários do posto reconheceu o bandido, e avisou a polícia, que conhece o suspeito de longa data, já que ele, por ser dependente químico, pratica pequenos furtos na cidade. A PM fez buscas na região e foi até a residência dele.

Lá, os militares foram recebidos pela mãe do suspeito que confirmou a presença do filho na casa. Ao ser indagado sobre o furto e que teria sido reconhecido nas imagens, o homem confessou que era o autor do crime.

Ele contou, ainda, que usou parte do dinheiro com bebidas e drogas durante a madrugada, e que enterrou a outra parte do valor. No local indicado pelo suspeito, a PM localizou R$ 1.803. Ele relatou, também, que cometeu o crime para pagar uma dívida na ‘ boca de fumo’.

O detido, as vítimas e o material recuperado foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

