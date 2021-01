Uniaves abrirá mais de 100 vagas de trabalho para moradores de Mimoso do Sul; veja como se candidatar

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 21

A Uniaves vai contratar mais de 100 trabalhadores em Mimoso do Sul. Os currículos devem entregues na próxima quarta-feira (27), no Cras, na Rua Crispim Braga, próximo ao Sítio Chafariz, das 7h às 11h. As vagas são para trabalhar na sede da empresa, em Castelo, que fica a aproximadamente 80 quilômetros do município.

Isso significa que os trabalhadores terão de se deslocar todos os dias de uma cidade para outra. Os ônibus, fornecidos pela empresa, sairão de Mimoso por volta das 5h para levar os funcionários.

“A Uniaves não tinha interesse de colocar uma indústria em Mimoso, já que toda a estrutura está preparada em Castelo. Mas eles precisariam dobrar o turno de produção e, com isso, aumentar o número de trabalhadores. Serão entre 100 e 150 vagas e coloquei a prefeitura à disposição para ajudar”, afirmou o prefeito de Mimoso, Peter Costa.

Ele salienta ainda que todo processo seletivo será feito pelo pessoal da Uniaves. “Na quarta-feira, serão recolhidos os currículos pela Uniaves e a previsão é de que o início do treinamento de pessoal seja em fevereiro. Lembrando que a prefeitura não indica cargos, tudo fica a critério da Uniaves. Demos o suporte, mas a escolha dos currículos é da empresa”.

