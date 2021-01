Transporte coletivo de Cachoeiro tem reforço para locais de provas do Enem; veja os horários extras

Por Redação - Redação 56

Advertisement

Advertisement

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que farão prova no domingo (17) vão poder contar com atendimento reforçado no transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, em diversos itinerários. O reforço vai ser oferecido por meio de extensões de linhas e horários extras. As primeiras viagens adicionais começam a operar a partir das 10h e encerram às 18h.

Continua depois da publicidade

O atendimento foi autorizado pela Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados), a fim de assegurar o deslocamento dos candidatos, considerando a demanda atípica prevista para o domingo. Os mesmos atendimentos serão executados também no domingo seguinte (24), segundo dia de prova.

Vale ressaltar que, além dos reforços, os usuários serão atendidos normalmente com as linhas e horários habituais de domingos e feriados. Para conferir a grade de horários completa basta acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (www.novotrans.com.br).

Confira os reforços:

Linha 010/012 – São Geraldo x Centro via Amarelo / Rodoviária / Paraíso

Continua depois da publicidade

Domingo – 6 novos horários

Saindo do Bairro: 12h30; 14h30 e 16h30

Saindo do Centro: 12h55; 14h55 e 16h55

Advertisement

Continua depois da publicidade

Linha 011/015 – Alto União x Centro via Amarelo / Rodoviária

Domingo – 6 novos horários

Saindo do Bairro: 12h30; 14h30 e 16h30

Saindo do Centro: 12h55; 14h55 e 16h55

Linha 017 – Monte Belo x Centro via Baiminas / Álvaro Tavares

Domingo – 6 novos horários

Saindo do Bairro: 12h00; 14h00 e 16h00

Saindo do Centro: 12h25; 14h25 e 16h25

Linha 020 – Alto Bela Vista x Centro via Costa e Silva

Domingo – 6 novos horários

Saindo do Bairro: 12h00; 14h00 e 16h00

Saindo do Centro: 12h20; 14h20 e 16h20

Linha 021 – Coronel Borges / São Luiz Gonzaga x Centro

Domingo – 8 novos horários

Saindo do Bairro: 11h00; 13h00; 15h00; 17h00

Saindo do Centro: 11h20; 13h20; 15h20; 17h20

Linha 030 – Nossa Senhora da Penha x Centro

Domingo – 6 novos horários

Saindo do Bairro: 12h00; 14h00 e 16h00

Saindo do Centro: 12h15; 14h15 e 16h15

Linha 041/044 – Village da Luz x Centro via Alto Novo Parque

Domingo – 6 novos horários

Saindo do Bairro: 12h00; 14h00 e 16h00

Saindo do Centro: 12h20; 14h20 e 16h20

Linha 042 – Rubem Braga (HILDA BORGES) X Centro via Novo Parque

Domingo – 11 novos horários

Saindo do Bairro: 11h00; 14h00; 16h00; 17h00; 18h00

Saindo do Centro: 10h15; 11h15; 13h15; 14h15; 16h15; 17h15

Linha 050 – Alto Zumbi / Eucalipto x Centro via Basílio Pimenta

Domingo – 8 novos horários

Saindo do Bairro: 10h40; 12h40; 14h40; 16h40

Saindo do Centro: 11h00; 13h00; 15h00; 17h00

Linha 063 – Residencial Otílio Roncetti x Centro via Valão

Domingo – 8 novos horários

Saindo do Bairro: 11h30; 13h30; 15h30; 17h30

Saindo do Centro: 11h50; 13h50; 15h50; 17h50

Linha 080 – Conj. Res. IBC x Centro via Jardim Itapemirim

Domingo – 8 novos horários

Saindo do Bairro: 11h00; 13h00; 15h00; 17h00

Saindo do Centro: 11h20; 13h20; 15h20; 17h20

Linha 150 – Itaoca Pedra x Rodoviária via Morro Grande

Domingo – 2 novos horários

Saindo do Bairro: 11h30

Saindo do Centro (Rodoviária): 10h30

Outras alterações:

Linhas: 017, 020, 021/022, 030, 041/044, 050, 063/065, 070, 071/077, 080, 150 e 202 – fazer extensão até a Viação Itapemirim via Rodoviária / São Camilo em todos os horários entre as 11h00 e 19h00.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.