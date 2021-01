Tarifa do transporte coletivo de Cachoeiro não terá reajuste em 2021

Por Redação - Redação 30

Pelo terceiro ano consecutivo, a tarifa do transporte coletivo de Cachoeiro não terá reajuste para quem usa o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar, da bilhetagem eletrônica. Serão mantidos, em 2021, respectivamente, os valores de R$ 3,20 e R$ 1,60, que vigoram desde janeiro de 2018, data da última atualização.

O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (27), pelo Conselho Municipal de Transporte e Tarifas, em reunião que decidiu o modelo tarifário para este ano.

Após apresentação da nota técnica com os cálculos realizados pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa), o conselho aprovou um reajuste de 2,67% da tarifa técnica do sistema de transporte.

Assim, a partir do dia 31 de janeiro, próximo domingo, o valor da passagem paga em dinheiro (a bordo) e do vale-transporte passará de R$ 3,60 para R$ 3,70. O reajuste incidirá sobre as linhas urbanas e distritais.

Para chegar ao percentual proposto, a Agersa aplica uma fórmula paramétrica desenvolvida para atualizar a tarifa de acordo com índices inflacionários setorizados, relacionados aos custos da operação do sistema de transporte – combustível, manutenção de veículos, mão de obra e outras despesas.

“Com a decisão do conselho, somando todo o ano de 2021, serão quatro anos de congelamento do valor da passagem para quem usa o Cartão Cidadão. É uma conquista importante para os usuários do serviço e para a mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, o modelo tarifário aprovado contempla as disposições do contrato desse serviço público concedido, que estabelece o reajuste anual como instrumento de equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte”, avalia o presidente do conselho, Alexandro da Vitória.

O Conselho Municipal de Transporte e Tarifas é composto por representantes de secretarias municipais, da Agersa, da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro (Fammopoci), do Conselho Municipal do Idoso, das empresas de transporte coletivo, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Acisci) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Benefícios do Cartão Cidadão

Para utilizar o benefício da passagem no valor de R$3,20, o usuário precisa adquirir o Cartão Cidadão. O cartão é de confecção gratuita e o usuário pode recarregar o valor que desejar, inclusive, fazendo o pagamento por meio de cartão de crédito e débito.

Além da economia no valor da tarifa, o usuário tem maior agilidade no embarque, maior segurança – em caso de perda ou roubo, os créditos podem ser bloqueados e recuperados – e pode contar com o benefício da integração de linhas, no intervalo de 60 minutos.

Para confecção do Cartão Cidadão, basta o usuário ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. O Cartão Cidadão é feito na hora e sem custos. A loja funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, localizado na rua 25 de Março, Centro, de segunda a sexta de 9h às 18h, e aos sábados de 9h às 13h.

