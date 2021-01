Spadetto toma posse em Conceição do Castelo: “É um ano de desafios”

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 5

O prefeito reeleito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto (Cidadania), tomou posse neste domingo (1º). A cerimônia começou às 10h na Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades locais, que respeitaram os protocolos de segurança e higiene contra o novo coronavírus. Segundo Spadetto, que assume seu segundo mandato, 2021 vem como um ano de incertezas, portanto, é preciso prudência.

“É um ano de desafios. Ainda não sabemos como ou se vai ocorrer a vacinação. Vamos trabalhar muito o interior do município, melhorando os acessos. Além disso, precisamos concluir as obras que já foram iniciadas para, então, buscar novos projetos. Vamos trabalhar, mas com muita prudência e pé no chão. Será um ano de desafios”, avalia.

