Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí tem novo diretor geral 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaçuí (SAAE) tem novo diretor geral nomeado pelo prefeito Marcos Luiz Jauhar. Agora, quem está à frente do cargo é Renan Brasil Rodrigues. O decreto com a nomeação de Rodrigues foi assinado no primeiro dia de janeiro e publicado no Diário Oficial.

Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI) desde 1999, Renan apresenta extensa carreira em instituições do Estado do Espírito Santo. Em 1976, ingressou por meio de concurso público no Detran/ES, onde atuou durante 26 anos, onde também foi diretor adjunto.

Rodrigues também atuou secretário de Planejamento e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Guaçuí e subsecretário da Casa Civil do Espírito Santo.

“Desde o primeiro dia estamos com o pessoal nas ruas trabalhando para garantir um serviço de qualidade para a população de Guaçuí. O prefeito Jauhar autoriza e a equipe realiza”, enfatiza Renan Brasil.

