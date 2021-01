Senai em Cachoeiro de Itapemirim oferta 150 vagas em cursos técnicos 

Por Redação - Redação 25

Advertisement

Advertisement

Para quem está em busca da rápida inserção no mercado de trabalho e uma capacitação reconhecida pelo mercado nacional, o Senai ES está com 1.630 vagas abertas em cursos técnicos para o primeiro semestre de 2021 em todo Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Em Cachoeiro de Itapemirim, ao todo, são 150 vagas, sendo 100 em Ensino a Distância (EaD) em Técnico em Eletrotécnica (25), Técnico em Mecânica (25), Técnico em Manutenção Automotiva (25) e Técnico em Redes de Computadores (25); e 50 para ensino presencial, neste método, estão disponíveis vagas para Técnico em Eletrotécnica (25) e Técnico em Mecânica (25).

Matrícula

Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio, ou comprovar a conclusão das atividades escolares. As matrículas para os cursos técnicos nas duas modalidades vão até o dia 26 de fevereiro e podem ser realizadas de forma presencial em uma unidade Senai ou online, por meio do endereço eletrônico loja.mundosenai.com.br/es/.

Os cursos possuem duração a partir de 18 meses e o melhor custo benefício com mensalidades a partir de R$ 127,20 (já considerando o desconto de 20% para os trabalhadores das indústrias associadas).

Continua depois da publicidade

Mais informações podem ser adquiridas diretamente na unidade Senai de sua escolha ou pelo telefone 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto feriados nacionais e locais).

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.