Senac de Venda Nova do Imigrante oferta cursos profissionalizantes

Por Rafaela Thompson

Os capixabas que estão em busca de qualificação profissional têm novas oportunidades de aprender a partir deste ano. Para o novo calendário de cursos de 2021, o Senac-ES anuncia novidades nas áreas de gastronomia, para quem deseja aprender e comercializar as principais tendências na área, além de novos cursos de gestão para quem busca se atualizar no mercado digital.

Na área de gastronomia, a instituição irá inaugurar, a partir deste semestre, a qualificação profissional em Fermentação Natural em Panificação, que vem ganhando cada vez mais a preferência do público. Além desse, os cursos de Formação de Bartender e de Barista, Saladas para Delivery, Smoothie – Bebida Saudável, Biscoitos Finos e Artesanais e Lácteos e Derivados Artesanais também são novidades.

Para quem deseja atuar na área digital, os cursos de Empreendedorismo Digital e de Ferramentas de Marketing Digital promoverão conhecimento atualizado, e de referência nacional, àqueles que desejam implantar um negócio na internet. Vale, ainda, para profissionais de marketing e comunicação.

“Os cursos de qualificação profissional são aqueles assertivos e práticos, que preparam o profissional para um novo horizonte em sua atuação no mercado de trabalho. O objetivo do Senac-ES é, a cada período, seguir atualizando a sua oferta, de forma que todas as áreas de referência da economia capixaba possam contar sempre com profissionais preparados”, destaca o Gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, Leonardo Davel.

Para se inscrever em qualquer um dos novos cursos, basta acessar o site www.es.senac.br. Confira a lista com as datas de aberturas das turmas:

Senac Venda Nova do Imigrante

Ferramentas de Marketing Digital – turma com início em 08 de março. Horário: de 18 às 22 horas. Carga horária: 24 horas.

Formação de Barista: preparo e serviço de café – turma com início em 23 de março. Horário: de 18 às 22 horas. Carga horária: 20 horas.

Senac Vitória

Fermentação Natural em Panificação – turma com início em 01 de fevereiro. Horário: de 18 às 22 horas. Carga horária: 20 horas.

Smoothie – Bebida Saudável – turmas com início em 03 e 25 de fevereiro. Horário: de 08 às 12 horas. Carga horária: 04 horas.

Ferramentas de Marketing Digital – turma com início em 03 de fevereiro. Horário: de 19 às 22 horas. Carga horária: 24 horas.

Saladas para Delivery – turma com início em 01 de março. Horário: 14 às 17 horas. Carga horária: 06 horas.

Biscoitos Finos e Artesanais – turma com início em 01 de março. Horário: de 18 às 22 horas. Carga horária: 20 horas.

Lácteos e Derivados Artesanais – turmas com início em 08 e 19 de abril. Horário: de 08 às 12 horas e de 13 às 17 horas, respectivamente. Carga horária: 08 horas.

Formação de Bartender: preparo e serviço de coquetéis – turma com início em 13 de abril. Horário: de 13 às 17 horas. Carga horária: 24 horas.

Empreendedorismo Digital – turma com início em 19 de abril. Horário: de 19 às 22 horas. Carga horária: 60 horas.

