Secretaria de Saúde alerta aumento de casos da Covid em crianças no ES; quase 90% dos leitos ocupados

Por Guilherme Gomes

Durante a coletiva de imprensa online, realizada na tarde desta segunda-feira (4) a Secretaria de Saúde (Sesa) alertou para o aumento de casos da Covid-19 em crianças no Espírito Santo. Segundo o subsecretário de vigilância em saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, quase 90% dos leitos nas UTIs infantis estão ocupadas.

Outra preocupação é a respeito de que este aumento vem antecipando um grupo que ainda não retornou às aulas, como as demais faixas etárias. Reblin citou que crianças com menos de cinco anos de idade fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus, por terem maiores chances de desenvolver um quadro grave da doença.

Em contrapartida a ocupação de quase 90% dos leitos de UTIs infantis, o Secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, destacou que o Estado tem uma margem de ampliação de leitos que podem ser rapidamente revertidos.

O secretário não revelou qual a quantidade de leitos que podem ser destinados ao atendimento das crianças testadas positivas para a Covid-19, ou com suspeitas de outras doenças respiratórias infectoconatigiosas.

Aumento no ES

Durante a coletiva foi destacado que os casos de Covid-19 o estado está na terceira semana com número de internações acima de 500 pessoas por dia e esse número devem subir ainda mais, visto que na primeira onda de casos foram sete semanas consecutivas de alta nas internações. O número de óbitos também deve aumentar.

