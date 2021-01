Sala do Empreendedor de Cachoeiro terá horário reduzido na primeira semana de janeiro

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim funcionará com horário reduzido no período de 4 a 8 de janeiro: 12h às 18h. Após esse período, o local voltará a funcionar das 10h às 18h.

Continua depois da publicidade

Localizada no 2º andar do Shopping Cachoeiro, no Centro, a Sala do Empreendedor realizou mais de 23 mil atendimentos durante o ano de 2020, entre todos os serviços disponíveis.

O espaço atende, diariamente, a microempreendedores de todo o município e se destina a servir de apoio a quem desejar, auxiliando na formalização de novos microempreendedores individuais (MEIs), nas declarações de documentos dos pequenos empresários, nos procedimentos de acesso a programas de microcrédito e na divulgação de informações diversas.

Na Sala do Empreendedor, também é possível encontrar uma agência do programa Nossocrédito, que oferece melhores condições em financiamentos a micro e pequenos empresários do estado.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em 2020, a Sala movimentou R$ 3.565.565,95 do programa Nossocrédito, o maior valor dos últimos anos.

“Mesmo com horário reduzido, os servidores da Sala do Empreendedor estão à disposição para atender, auxiliar e tirar dúvidas dos interessados”, frisa o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Para tirar dúvidas e evitar aglomerações no local, os empreendedores têm a opção de entrar em contato com o espaço por meio dos telefones (28) 3155-5292 ou (28) 3522-4445.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.