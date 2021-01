Rotativo em Cachoeiro: moradores da Área Verde podem solicitar vaga gratuita

Por Redação - Redação 55

A Área Verde do estacionamento rotativo de Cachoeiro de Itapemirim entrará em operação na próxima segunda-feira (1º). Os moradores das 27 ruas que fazem parte da área podem garantir uma vaga gratuita para estacionar – desde que a residência não possua garagem. Para isso, é preciso fazer a solicitação na Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb).

A Semurb fica na rua Professor Quintiliano de Azevedo, 35/39 (Guandu Center, 7º andar), bairro Guandu, e funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h. Os documentos exigidos para solicitar a vaga são RG, CPF, comprovante de residência (no caso de residência alugada, o contrato de aluguel) e documentação do veículo.

A liberação da vaga ocorrerá após análise da documentação e repasse dos dados para a empresa responsável pelo rotativo, um procedimento com duração de cerca de dois dias. Cada residência terá direito a uma única vaga. O morador que tiver mais de um veículo terá que escolher qual deles ocupará o estacionamento.

“Estamos providenciando a elaboração de um sistema de cadastro pela internet, para facilitar o processo para os moradores, que deverá ficar pronto ainda neste primeiro semestre. Por enquanto, é essencial que os moradores da Área Verde que quiserem garantir uma vaga de estacionamento procurem a Semurb”, destaca o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.

Ampliação do rotativo

A Área Verde do estacionamento rotativo fica no entorno da Área Azul, que ocupa a região central de Cachoeiro, e contará com 858 vagas para carros e 139 para motos. O tempo máximo de permanência será de 4 horas e os valores de pagamento serão: R$ 2,00 (1 hora), R$ 3,00 (2 horas), R$ 4,00 (3 horas), R$ 5,00 (4 horas) e R$ 0,50 (moto, por hora).

Já na Área Azul, que conta com 1.014 vagas (593 para carros e 421 para motos), com tempo de permanência de 2 horas, os preços continuam os mesmos, sendo: R$ 2,50 (1 hora), R$ 3,50 (2 horas) e R$ 0,50 (moto, por hora).

Para pagar pelo estacionamento, os condutores podem utilizar os 11 parquímetros instalados nas ruas, o aplicativo de celular Cachoeiro Digital ou fazer o pagamento nas 20 lojas credenciadas (confira abaixo).

Lista de vias públicas da Área Verde:

Rua Dr. Raulino De Oliveira

Rua Araújo Machado

Avenida Antônio Penedo

Praça Mauro Toledo Machado

Rua Estrela do Norte

Rua Antônio Caetano Gonçalves

Rua Bernardo Horta

Rua Cel. Marins

Rua Konrad Adenauer

Rua Reinaldo Machado

Avenida Dr. José Paes Barreto

Rua Batista Fluminense

Rua 25 De Março

Avenida Jones Dos Santos Neves

Rua Elimário Costa Imperial

Rua Ana Machado

Rua Anfilófio Braga

Rua Cel. Guardia

Avenida Francisco Lacerda de Aguiar

Avenida Beira Rio

Rua Lauro Viana

Rua Velha Juliana

Rua Jerônimo Ribeiro

Avenida Cristiano Dias Lopes

Rua Lourival Sales

Rua Albano Custódio

Rua Isidoro Barbieri

Pontos de venda

Área Azul

Drogaria Capixaba – Rua Eugênio Amorim, 23, Guandu

Drogavita – Avenida Beira Rio, 220, Guandu

Divan Móveis – Rua Brahim Antônio Seder, 78, Centro

Cachoeiro Eletro – Rua Bernardo Horta, 353, Guandu

Luzytur – Rua Costa Pereira, 64, Centro

Eletron Mix – Rua 25 de Março, 10, Centro

Keekapa – Praça Jerônimo Monteiro, 19, Centro

Banca do Mauro – Rua Capitão Deslandes, s/n, Centro

Banca Oásis – Praça Senador Luiz Tinoco, 1, Guandu

Banca Cultura – Rua Capitão Deslandes, s/n, Centro

Área Verde

LBA Store – Avenida Beira Rio, 337, Guandu

I Love Biju – Avenida Antônio Penedo, 58, Centro

Hope Personalizados – Rua Bernando Horta, 238, Guandu

Lanchonete Skina do Abel – Rua Estrela do Norte, 62, Sumaré

Cirene’s – Rua Bernardo Horta, 4, Maria Ortiz

Drogaria Lopes – Rua Konrad Adenauer, 2, Sumaré

Lanchonete do Ponto – Avenida Jones dos Santos Neves, Maria Ortiz

Banca da Fátima – Avenida Governador Cristiano Dias Lopes Filho, s/n, Gilberto Machado

Casa da Pamonha – Rua 25 de março, 102, Centro

Agropecuária Amarelo – Rua Costa Pereira, 234, Amarelo

