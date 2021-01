Reunião promove apresentação de equipes entre executivo e legislativo em Guaçuí

Por Redação - Redação 49

O prefeito Marcos Luiz Jauhar, a primeira dama, Karla Gonçalves, e os secretários municipais estiveram na Câmara Municipal de Guaçuí, nesta segunda-feira (18), a convite dos vereadores. O motivo da reunião foi promover uma apresentação entre as equipes do legislativo e executivo.

Um a um todos os vereadores, secretários e demais servidores foram se apresentando.

Durante sua fala, Jauhar destacou que a interação entre os dois poderes é fundamental para o desenvolvimento da cidade.

“Essa reunião é muito importante. Vou estar do lado de vocês a qualquer hora do dia e da noite. Vamos todos trabalhar juntos. Tenho 4 anos de governo e meu comprometimento é trabalhar muito e com responsabilidade para fazer bem este mandato”, disse Jauhar.

E na oportunidade, o prefeito destacou que em seu governo não haverá favoritismo, todos serão tratados iguais, citando como exemplo a chegada das vacinas. “Vou pedir a vocês vereadores, não me peçam vacina. Eu tenho que seguir as normas do Estado. Tenho meus 60 anos e abro mão da vacina se tiver um idoso precisando mais”.

A presidente da Câmara Municipal, Maria Lúcia das Dores, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. “Agradeço a presença do nosso prefeito, de todo o secretariado e dos vereadores. Foi uma oportunidade de bate papo mesmo. A todos vocês muito obrigada por esta reunião”, finalizou.

Momento de oração

Antes de ser iniciada a reunião, a missionária Rose, a convite do prefeito Jauhar, ministrou uma oração aos servidores do executivo e legislativo. Ela também orou pelo município e pela cura dos enfermos, acometidos pela Covid-19.

