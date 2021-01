Quinta (28) no Sul do ES será de calor e poucas nuvens; confira a previsão

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 23

Quinta-feira, devido a permanência de um sistema de alta pressão sobre o Espírito Santo, mantém o tempo com sol e algumas nuvens em todas as regiões do Estado. Chove rápido, em alguns momento do dia, na região Nordeste, Norte e parte do Noroeste. Nas demais regiões, não há previsão de chuva, segundo o Incaper.

O tempo aberto, favorece um ligeiro aumento nas temperaturas diurnas, em todo o Estado. Vento com intensidade moderada é previsto de ocorrer, em alguns momentos, no litoral da região Sul, e sul da Grande Vitória (Vila Velha e Guarapari).

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento moderado a forte, em alguns momentos, entre Vila Velha e Guarapari. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento moderado a forte, em alguns momentos, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

