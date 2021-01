Quase R$ 270 mil em repasses do rotativo de Cachoeiro são investidos no Samu

Por Redação - Redação 30

Os recursos repassados pela empresa responsável pelo estacionamento rotativo de Cachoeiro para o Fundo Municipal de Saúde estão sendo destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que está em fase de implantação no município.

Por contrato, a empresa que opera o serviço do estacionamento rotativo precisa repassar, mensalmente, 36,67% de seu faturamento total para o Fundo Municipal de Saúde. Desde o início do novo sistema, em dezembro de 2019, já foram transferidos R$ 269,45 mil.

Parte do dinheiro já é utilizada para a locação do imóvel que servirá como base do Samu em Cachoeiro, na rua Doutor Deolindo, no bairro Baiminas – sendo que o financiamento do serviço é tripartite, com divisão entre União, Estado e Município. A previsão é de que o Samu inicie a operação na região Sul do estado no final de fevereiro.

Uns dos principais pleitos da Prefeitura junto ao Governo do Estado nos últimos anos, a instalação de uma base do Samu em Cachoeiro foi confirmada em julho do ano passado e o contrato foi assinado pelo prefeito Victor Coelho, em dezembro, após a finalização dos trâmites burocráticos.

O Consórcio Público da Região Polo Sul (CIM Polo Sul) é o responsável pelo processo de licitação das empresas que vão operar o serviço nos 18 municípios que fazem parte do consórcio. Cachoeiro terá quatro ambulâncias do Samu, que funcionam como unidades móveis de saúde, sendo uma de suporte avançado, uma de suporte intermediário e duas de suporte básico.

“A empresa que se responsabilizará pelo Samu em Cachoeiro já está fazendo a seleção de profissionais para atuarem na base do município. É um serviço muito importante que, certamente, trará muitos benefícios para a rede pública de saúde da cidade”, afirma a secretária municipal de Saúde interina, Alexandra da Penha Araújo Cruz.

“Além da melhoria na mobilidade urbana, o estacionamento rotativo nos dá esse benefício adicional de verba direta para a área de saúde, aumentando a capacidade de investimento do município em ações de grande relevância”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Sobre o Samu

O Samu 192 é um serviço de atendimento pré-hospitalar. O objetivo é fazer com que profissionais de saúde iniciem, da forma mais precoce possível, os procedimentos de salvamento de pacientes em situações de urgência e emergência, aumentando as possibilidades de recuperação das vítimas.

O serviço funciona 24 horas, a partir de chamado telefônico, com prestação de orientações e envio de unidade móvel e equipe capacitada para realização do atendimento.

