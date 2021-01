Proibida captura e consumo do caranguejo-uçá no Espírito Santo; entenda

Por Redação - Redação 34

Advertisement

Advertisement

Entre os dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2021 fica proibida a captura, comercialização e degustação do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) em todo o Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Este é o segundo período da temporada de reprodução do animal, que segue até 3 de abril, em mais duas etapas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seman) alerta que a fiscalização do manguezal será intensificada com o apoio das Polícias Militar e Ambiental, Ibama e agentes ambientais do município, visando a proteção e preservação do caranguejo nesses períodos de andada.

Em caso de dúvidas e/ou denúncias, favor entrar em contato com a Seman pelo telefone (28) 3536-1867. Também podem usar os canais Disque denúncia: (28) 99939-5281 e 153

Períodos de andada para todo o Estado do Espírito Santo

a) 1º Período: de 30/12/2020 a 05/01/2021; b) 2º Período: de 28/01/2021 a 03/02/2021; c) 3º Período: de 27/02/2021 a 05/03/2021; d) 4º Período: de 28/03/2021 a 03/04/2021.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.