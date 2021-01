Profissionais da saúde de Anchieta começam a ser vacinados contra Covid-19

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

O município de Anchieta iniciou na tarde desta terça-feira (19) a vacinação contra a Covid-19. A imunização continua nesta quarta-feira (20) para atender aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. A equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde irá ministrar as doses no Hospital do Mepes, Pronto Atendimento Municipal e Centro de Triagem na Vila Olímpica, onde estão esses profissionais.

Continua depois da publicidade

De acordo com a orientação do Governo Federal, nessa primeira fase da campanha serão vacinados apenas os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao vírus, os idosos acima de 60 anos institucionalizados (moradores de asilos ou casas de repouso), os indígenas aldeados e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em Anchieta serão atendidos nessa primeira etapa os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate à doença, já que o município não conta com os demais grupos.

E para vacinar esse público o município recebeu da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) 205 doses. Outra mesma quantia será destinada a Anchieta para aplicação da segunda dose. Os demais grupos já anunciados pelo Ministério da Saúde serão imunizados na medida em que mais doses da vacina chegarem ao município.

Ontem os primeiros profissionais que receberam a dose do imunizante foram o médico efetivo Dr. Norton Scarton; a técnica de enfermagem, Josinéia Alves de Jesus e a enfermeira do Centro de triagem, Juliana Andrade Semedo dos Anjos. Eles atuam na linha de frente no combate à Covid-19.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.