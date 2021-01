Procon Cachoeiro divulga pesquisas de preços de cesta básica e combustíveis

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem acompanhar, pela internet, os valores dos produtos da cesta básica e de combustíveis praticados na cidade, divulgados, regularmente, pelo Procon Municipal. Para acessar as pesquisas, basta acessar o site www.cachoeiro.es.gov.br e entrar na área do Procon, por meio do menu “Secretarias”.

Continua depois da publicidade

Semanalmente, o órgão de defesa do consumidor publica uma nova pesquisa comparativa dos principais itens da cesta básica. Cerca de dez supermercados são visitados e 32 produtos são conferidos. Já a apuração dos preços de combustíveis (álcool e gasolina) é feita de 15 em 15 dias, em 40 postos de abastecimento.

As pesquisas identificam os valores de comercialização dos itens em diferentes estabelecimentos, independentemente da marca. De acordo com o Procon, especialmente depois do início da pandemia de Covid-19, houve bastante discrepância e variação de preços desses tipos de produtos. Devido a isso, o órgão de defesa do consumidor, visando impedir abusos, reforça o alerta para a pesquisa e procura pelos melhores preços.

Pesquisas realizadas pelo Procon de Cachoeiro, que antecedem a crise de saúde, mostram que os valores da cesta básica variaram, significativamente, no período da pandemia, apresentando aumentos gradativos. Com relação aos preços de combustíveis, o órgão de defesa também atua para coibir práticas abusivas nos postos, verificando o cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre Ministério Público e estabelecimentos. Esse acordo limita o lucro na venda de combustíveis no município.

Continua depois da publicidade

“A nossa função é munir os consumidores de informações que os incentivem a buscar variedade e economia. Assim, eles podem se organizar e, dentro de seus planejamentos orçamentários, adquirir os produtos mais em conta”, salienta a coordenadora interina do Procon de Cachoeiro, Jaqueline Andrade Schiavo.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.