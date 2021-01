Processo que resultou na cassação da chapa do prefeito e vice em Marataízes contém erros, aponta defesa

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 169

A Justiça Eleitoral cassou, nesta quarta-feira (27), o mandato do prefeito de Marataízes, Robertino Batista, o Tininho Batista (PDT), e de seu vice, José Amintas Pinheiro Machado, o Jaiminho (PDT), por publicidade irregular. A decisão cabe recurso e os dois seguem no comando da Prefeitura.

Em decisão proferida pelo juiz Jorge Orrevan Vaccari Filho, no processo 0600111-71.2020.6.08.0043, foi aceito os argumentos da ação movida pelo partido Democratas, da candidata derrotada Norma Ayub, que sustentou que Tininho utilizou contratos de publicidade com valores acima do estipulado pela legislação e algumas campanhas para sua promoção pessoal.

Na ação, o DEM alegou a administração gastou, em 2020, R$ 936.438,28, valor cima do previsto em lei para contratos de publicidade institucional com emissoras de TV, rádio e agências de publicidade.

Pela regra, em ano eleitoral, o gasto com publicidade no primeiro semestre deve ter como base a média do que foi gasto nos três anos anteriores, o que daria o montante de R$ 185.427,61.

Defesa

A defesa da chapa de Tininho alegou que a peça inicial que resultou na cassação da chapa apresenta inúmeros erros.

No processo, os advogados da chapa citaram os seguintes erros: “filtragem das despesas e os gastos com publicidade institucional por pagamentos, vez que o correto seria filtrar por liquidações para se apurar “a média dos gastos dos dois primeiros quadrimestres dos três últimos anos que antecedem ao pleito”, porque, no seu entender, o inciso VII do artigo 73 da LE refere-se às despesas liquidadas; na aferição de gastos com publicidade institucional até 15/08/2020 foram incluídos pagamentos de despesas realizadas em exercícios anteriores; não foram contabilizadas liquidações de despesas constantes no Portal Transparência, como, por exemplo, a subfunção 695, a qual contabiliza liquidações de ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo interno no país ou na unidade da federação e da captação de turistas estrangeiros; na “filtragem de informações” feita pelo representante não foram contabilizados os valores de publicidade institucional contratados com uma emissora de tv de Cachoeiro de Itapemirim, do ano de 2017 até 20/03/2020, o que totaliza R$ 132.376,67; no cálculo do representante não são consideradas as Despesas do Exercício Anterior (DEA), pelo que “não se pode, simplesmente, pegar apenas o relatório de liquidações do ano de 2020 e, automaticamente, considerá-lo como gasto ou despesa com publicidade institucional, para fins eleitorais do art. 73, inciso VII, da Lei Federal nº 9.504/1997, sem desconsiderar os 22 processos de liquidação que tratam de Despesas do Exercício Anterior (DEA), justamente por conta da dinâmica da Agência de Publicidade e sem qualquer conteúdo tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos”, sendo que as ações publicitárias que ocorreram no final do exercício de 2019 não tiveram repercussão no exercício de 2020, muito menos afetam a igualdade entre os candidatos, pois “se tratavam de web banner’s, anúncio na rádio, transmissão na televisão, matérias em jornais físicos ou virtuais de ações bem pontuais”.

Sentença

Além de cassar a chapa, o juiz Jorge Orrevan Vaccari Filho estabeleceu ainda multa no valor de 20 mil UFIR, equivalente a aproximadamente R$ 72.900,00, e inelegibilidade de oito anos ao prefeito.

Tininho e vice poderão recorrer da decisão nas instâncias superiores sem precisar deixar o cargo.

Posicionamento

A reportagem entrou em contato com a assessoria do prefeito que informou que os advogados estão preparando uma nota para encaminhar a imprensa.

