Primeira-dama de Guaçuí esbanja simpatia durante posse e rouba cena com réplica de vestido usado por Michelle Bolsonaro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 9

Advertisement

Durante a posse do prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, ocorrida na última sexta-feira (1º), quem roubou a cena exalando simpatia na solenidade foi a primeira-dama Karla Gonçalves Valentim.

Continua depois da publicidade

Além de muito orgulhosa por ser a primeira-dama do município e mostrar que será um grande apoio de Jauhar nos desafios à frente da nova administração, Karla chamou a atenção pela elegância ao usar uma réplica do vestido usado pela primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, na posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2019.

O vestido de Michelle é uma criação da estilista paulistana Marie Lafayette, que comanda há mais de 10 anos o ateliê que leva seu nome em Botafogo, no Rio de Janeiro. As roupas usadas pelo presidente e pela primeira-dama recentemente viraram peças de uma exposição inaugurada por ambos no último dia 7 de dezembro. O memorial ficará no Palácio do Planalto, em Brasília.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.